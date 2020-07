Senato: M5s, Pittoni rinvia audizione su Cnr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione Istruzione al Senato, in una nota, affermano: "oggi abbiamo chiesto di audire in commissione Istruzione al Senato il dottor Vito Mocella, ex membro del Cda del Cnr, per recenti problemi di bilancio e le criticità dell'ente. È già la seconda volta che abbiamo fatto questa richiesta e il presidente di commissione Pittoni in entrambi i casi ha rinviato alla successiva commissione con vari pretesti. I commissari leghisti e di Forza Italia sono favorevoli a questi differimenti. Perché? L'audizione del dottor Mocella risulta particolarmente importante ed urgente, visto che proprio lui ha da tempo contestato le ingerenze della politica, a suo dire lesive del principio costituzionale di autonomia degli Enti di Ricerca come l'eventualità che in un prossimo Cda del Cnr vengano approvate alcune modifiche al Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza (Racf)". (segue) (com)