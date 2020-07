Senato: M5s, Pittoni rinvia audizione su Cnr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo aver pubblicamente denunciato negli ultimi anni numerose storture legate alla gestione dei fondi di ricerca, riportate da due servizi di Report e una lunga inchiesta sulla prima pagina del Fatto Quotidiano - proseguono - lo stesso Mocella ha evidenziato di recente che il presidente del CNR, prof. Massimo Inguscio, la cui proroga scade il prossimo 31 luglio, non sarebbe nelle condizioni politiche di proporre l'approvazione di modifiche al regolamento, in un senso che a suo dire "paralizzerebbe l'attività di ricerca del CNR" già ingessato in questi ultimi mesi di proroga del presidente. Insomma, sono molti i punti da chiarire e la commissione Istruzione ha il dovere di svolgere il proprio ruolo a tutela del prestigio e della operatività di un ente così strategico come il CNR. Perché il presidente leghista Pittoni, anche lui in scadenza, rinvia ancora un'audizione così delicata? Chiediamo lo spieghi pubblicamente", concludono. (com)