Salute: Sileri, stanziati sette milioni per ricerca degli Ircss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel pieno dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, quando l'Italia è stata investita dal virus e si conosceva ancora troppo poco del patogeno, il Ministero della Salute ha deciso nei primi giorni di aprile di far partire un bando per progetti di ricerca finalizzati all'acquisizione di conoscenza sui problemi, le misure cliniche e di sanità pubblica per contenere la diffusione del Sars-Cov-2". Lo ha dichiarato in una nota il viceministro Pierpaolo Sileri che ha aggiunto: "In questi giorni si sono concluse le procedure di selezione del bando e sono stati stanziati dei fondi per la ricerca corrente degli Irccs. Sette milioni di euro con cui sono stati finanziati 10 progetti, tra i 91 presentati". (segue) (Ren)