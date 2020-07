Salute: Sileri, stanziati sette milioni per ricerca degli Ircss (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sileri ha aggiunto: "Sono particolarmente orgoglioso delle proposte progettuali selezionate, perché è stata premiata la traslabilità della ricerca, ovvero la sua capacità di tradurre la conoscenza in risultati di cura e misure di intervento clinico immediatamente applicative". Il viceministro Pierpaolo Sileri ha inoltre spiegato: "Per diversi anni, per non dire troppi, siamo stati la maglia nera della ricerca scientifica in Europa: poco virtuosi, in costante affanno e con una ricerca mal finanziata e poco riconoscente nei confronti dei suoi ricercatori". Quindi ha concluso la sua nota dicendo: "Quella stagione è finita, dobbiamo tornare ad essere coraggiosi come lo sono stati per anni i ricercatori in Italia ed iniziare un nuovo corso. L'innovazione scientifica, la ricerca, è foriera di benessere per i cittadini e anche per il nostro sistema democratico". (Ren)