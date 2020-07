Energia: Germania, Nordex avrebbe chiesto aiuti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di far fronte alla crisi del coronavirus, l'azienda tedesca per l'energia eolica Nordex avrebbe chiesto aiuti di Stato per 350 milioni di euro al governo federale e all'esecutivo del Meclemburgo-Pomerania anteriore. È quanto riferisce l'emittente radiofonica “Ndr”. Per metà, i finanziamenti dovrebbero essere stanziati dal governo federale. Il restante 50 per cento dovrebbe essere suddiviso tra il Meclemburgo-Pomerania anteriore e la città-Stato di Amburgo. Produttore di turbine eoliche, Nordex ha subito tra aprile e giugno scorso un calo degli ordini del 56 per cento su base annua. Già all'inizio della crisi, l'azienda aveva reso noto di dover adeguare le previsioni per il 2020 a causa di “notevoli incertezze” per lo sviluppo delle attività. In precedenza, Nordex aveva stimato vendite comprese tra i 4,2 e i 4,8 miliari di euro, con un utile rettificato al lordo di interessi, imposte, ammortamenti (Ebitda) tra i 160 e i 240 milioni di euro. (Geb)