Università: Manfredi, al momento non previsti test sierologici al personale

- Il ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi, rispondendo a "Timeline" su Skytg24 alla domanda se siano previsti al momento test sierologici per il personale universitario, ha spiegato che "per il momento non sono ancora previsti. Ci siamo predisposti in maniera tale che, qualora alcune università lo richiedano - ha continuato l'esponente dell'esecutivo -, ci sia la possibilità di fare test sierologici. Ci stiamo confrontando per valutare l’eventualità di questa richiesta da parte degli atenei". (Rin)