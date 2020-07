Governo: da Cipe via libera a provvedimenti per finanziare misure legate a Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), nella seduta del 28 luglio 2020, presieduta dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e con la presenza del segretario del Cipe, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri Riccardo Fraccaro, ha approvato una serie di provvedimenti che proseguono della strategia del governo per il sostegno finanziario alle misure Covid-19 attraverso il contributo dei Fondi strutturali europei e delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (Fsc). E' quanto si legge in una nota. Le deliberazioni approvate dal Cipe attuano il decreto legge 19 maggio 2020, numero 34 (convertito di recente nella legge 17 luglio 2020 numero 77) che ha disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi Sie) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (Fsc) per finanziare misure di contrasto all'emergenza. Le Amministrazioni, e le Regioni del centro-nord sulla base di appositi Accordi, hanno deciso di rendicontare sui programmi operativi dei Fondi strutturali sia spese emergenziali già anticipate a carico dello Stato, sia spese, autonomamente finanziate, per il contrasto al Covid-19. Inoltre il Comitato ha recepito importanti informative sugli accordi con le regioni del Mezzogiorno di riprogrammazione dell’Fsc finalizzate ai medesimi obiettivi. (segue) (Com)