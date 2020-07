Governo: da Cipe via libera a provvedimenti per finanziare misure legate a Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utilizzo di risorse comunitarie per finanziare interventi non previsti nei programmi - continua la nota - rende necessario trovare fonti alternative di copertur, anche in attesa dei rientri comunitari, per assicurare gli impegni già assunti relativi ad interventi ora sostituiti da quelli emergenziali. Le modalità di copertura sono riconducibili alla riprogrammazione delle risorse Fsc e/o all’assegnazione di nuove risorse a valere sulle disponibilità del Fsc, sempre nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale. La riprogrammazione delle risorse Fsc è stata possibile in quanto è stato avviato il processo di rivisitazione degli assetti programmatori e di governance del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con riferimento alle risorse del ciclo di programmazione 2014-2020 e dei cicli precedenti, previsto ai sensi dell’articolo 44 del cosiddetto decreto Crescita, che troverà piena attuazione con la predisposizione dei Piani di sviluppo e coesione che saranno portati all’attenzione del Cipe nelle prossime sedute. Il Cipe - prosegue la nota - ha altresì adottato una delibera di nuova approvazione della delibera numero 3 del 2020 concernente la ristrutturazione dell’adduttore idraulico San Giuliano - Ginosa. Lotto secondo - Completamento delle opere principali. Il Cipe, infine, ha adottato, nell’ambito Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) per l’area di Taranto, una delibera concernente il progetto di ampliamento della stazione navale in Mar Grande. (Com)