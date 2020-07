Coronavirus: Lega Lazio, Zingaretti dorme su controlli a viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicola Zingaretti dorme sui controlli ai viaggiatori. "Chi controlla gli aerei e i treni? I viaggi in bus low-cost, a partire da quelli dell'est europa? Il boom dei contagi d'importazione da coronavirus mettono a nudo l'assenza di programmazione della Regione Lazio. Nicola Zingaretti attacca le altre Regioni, invece di concentrarsi sui focolai del Lazio e sul più grande scandalo delle mascherine fantasma, in cui EcoTech ha restituito appena 1 milione e 746mila euro sugli oltre 14 milioni di euro anticipati ad una società specializzata in lampade a led. Il silenzio è sintomo di colpevolezza?''. Lo dichiara, in una nota, Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio.(Com)