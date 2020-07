Ucraina: Ue, Russia fermi violazioni diritto internazionale in Crimea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si aspetta che la Russia fermi tutte le violazioni del diritto internazionale nella penisola di Crimea. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che i continui tentativi della Federazione Russa di minare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, con ulteriori tentativi di integrare forzatamente la Crimea e Sebastopoli annessi illegalmente alla Russia, rappresentano una violazione del diritto internazionale. Per il Seae, la recente cerimonia di posa della chiglia di due navi d'assalto a Kerch è un altro chiaro passo nella militarizzazione in corso della penisola, con un notevole impatto negativo sulla sicurezza regionale nel Mar Nero. Un'altra preoccupazione sono le ultime restrizioni alla libera circolazione dei cittadini ucraini da e verso la penisola di Crimea. L'accesso all'Ucraina continentale e il diritto al ritorno al luogo di residenza devono essere concessi incondizionatamente e non devono richiedere un passaporto russo. L'Unione europea continua ad aspettarsi che la Russia fermi tutte le violazioni del diritto internazionale nella penisola di Crimea ed è ferma nel sostenere l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti.(Beb)