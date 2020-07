Umbria: Pd, Regione garantisca livelli occupazionali e servizi adeguati su trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A seguito di un importante, quanto meticoloso, lavoro di ristrutturazione aziendale, e grazie all’opera di risanamento economico-finanziario compiuta in questi anni, Umbria Tpl Mobilità è stata messa nelle condizioni di poter assicurare la continuità aziendale e di lasciarsi alle spalle gran parte delle difficoltà pregresse”. Lo hanno dichiarato in una nota i consiglieri regionali del Partito democratico Simona Meloni e Donatella Porzi secondo le quali “spetta ora alla Regione, insieme agli altri soci pubblici, gestire al meglio l'attivazione dell’agenzia unica per i trasporti regionali, al fine di proseguire questo cammino virtuoso e consolidare i risultati conseguiti”. Meloni e Porzi hanno concluso: "La Regione deve avviare una stagione di investimenti strutturali in grado di sostenere nuovi progetti industriali, indispensabili a proiettare l’azienda oltre la crisi, garantendo livelli occupazionali adeguati e servizi maggiormente in linea con le aspettative di mobilità dei cittadini umbri”. (Ren)