Migranti: Gelmini (FI), è emergenza, governo ha dato messaggio errato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Timeline", su Skytg24 ha rilevato: "Credo che il governo abbia dato un messaggio sbagliato, nelle priorità e nei contenuti, laddove ha avanzato la volontà di cambiare i decreti Sicurezza: il governo ha dato un messaggio errato. Oggi la priorità per il Paese è l'economia". Ad avviso della parlamentare, "gli sbarchi sono ricominciati, il problema si ripropone e l'emergenza non va sottovalutata, ma affrontata in modo rigoroso: non possiamo permetterci un ritorno al passato. Il governo sconta le posizioni politiche del Movimento cinque stelle e del Partito democratico", ha concluso l'esponente di FI, "che faticano a coniugare la sicurezza del Paese con il controllo serio dell'immigrazione". (Rin)