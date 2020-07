Roma: albero su auto a Civitella San Paolo, 24enne trasportata in ospedale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La macchina di una 24enne di Civitella San Paolo è stata distrutta da un albero caduto sulla strada mentre l'auto transitava. L'incidente é avvenuto oggi pomeriggio sulla via Civitellese quando un grosso alto fusto è caduto centrando in pieno la Renault Clio guidata dalla giovane. La ragazza in stato di agitazione per lo spavento è stata trasportata in ospedale mentre i carabinieri di Fiano Romano hanno effettuavato i rilievi. La circolazione stradale è tornata a fluire dopo circa 50 minuti, quando l'albero e i rottami della macchina sono stati rimossi. (Rer)