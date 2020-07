Imprese: Piacenza, nuove dotazioni per centro estivo Casa del Fanciullo grazie a Unicredit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa del Bianconiglio è il progetto pensato e realizzato per garantire ai piccoli d'età compresa tra i tre e i dieci anni la possibilità di usufruire di un centro estivo ricco di attività e divertimento in tutta sicurezza e, ai loro genitori, di sostenerne la spesa grazie a rette calmierate: a realizzarlo è stata la cooperativa sociale “La Casa del Fanciullo” di Piacenza, con il sostegno dei fondi raccolti con Unicredit Card Flexia Classic Etica, la carta di credito che, senza costi aggiuntivi per il cliente, permette ad ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Stando al relativo comunicato stampa, il sostegno di Unicredit ha consentito l’acquisto di sistemi di sanificazione, gazebo, tavoli richiudibili, sedie, panche ed accessori utili a delimitare perimetralmente le aree dei ragazzi, permettendo inoltre di abbassare la rata settimanale, praticare uno sconto del 10 per cento ai bambini che frequenteranno il centro per cinque settimane e consentire la piena gratuità a quattro piccoli ospiti le cui famiglie non avrebbero potuto sostenere i costi del servizio. “Con Unicredit siamo riusciti ad organizzare il Centro estivo La Casa del Bianconiglio seguendo tutte le direttive regionali e locali previste per il contenimento della diffusione del Covid-19, e a chiedere un contributo minore, a cascata, per ogni tipologia reddituale di famiglia”, ha commentato Barbara Vaciago, presidente della cooperativa.(Com)