Cipro: ministro della Difesa, probabile acquisto di armamenti dalla Francia

- La Repubblica di Cipro sta valutando l'acquisto di alcuni armamenti dalla Francia: lo ha dichiarato il ministro della Difesa di Nicosia, Charalambos Petrides, rispondendo oggi ad una domanda dei giornalisti. Il ministro ha parlato di trattative per l'acquisto di "diversi armamenti ed altri sistemi". Secondo Petrides, l'acquisto rientra nella più ampia politica per il rafforzamento della cooperazione bilaterale franco-cipriota annunciata dal presidente Nicos Anastiasiades nella sua recente visita a Parigi. Nell'occasione Petrides ha accompagnato Anastasiades, intrattenendosi per un colloquio bilaterale con il ministro della Difesa francese, Florence Parly: le tensioni nel Mediterraneo orientale ed il rafforzamento della cooperazione tra Francia e Cipro nell'industria della difesa sono stati i temi centrali dell'incontro. (segue) (Res)