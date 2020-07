Cipro: ministro della Difesa, probabile acquisto di armamenti dalla Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente cipriota Anastasiades ha affermato a Parigi che le iniziative dell'omologo francese, Emmanuel Macron, nel Mediterraneo sono "un raggio di speranza" per il ruolo dell'Unione europea nella regione. Secondo Anastasiades, la Francia ha assunto un ruolo attivo nel Mediterraneo orientale mentre l'Ue è attualmente "assente". "La presenza della Marina militare francese nella nostra ampia area geografica dimostra in pratica il ruolo guida e la determinazione della Francia ad agire come pilastro di sicurezza e stabilità", ha osservato il presidente cipriota. Anastasiades ha elogiato le posizioni prese da Macron contro le azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo e ha ribadito che l'Ue dovrebbe non limitarsi a fare dichiarazione ma dovrebbe sostenere concretamente gli Stati membri. Secondo Anastasiades, le recenti minacce turche sull'apertura di Varosha a Famagosta, come le azioni di Ankara in Siria, Iraq, Libia e Grecia, "dimostrano l'assenza dell'Ue". (segue) (Res)