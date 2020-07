Cipro: ministro della Difesa, probabile acquisto di armamenti dalla Francia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe un grave errore lasciare la nostra sicurezza nel Mediterraneo nelle mani di altri attori", ha detto il presidente francese Macron, parlando durante una dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo insieme all'omologo cipriota Anastasiades. Il presidente francese ha osservato che "le questioni energetiche e di sicurezza" sono oggi essenziali: "Sono la sfida di lotte di potenza, in particolare della Turchia e della Russia che si affermano sempre di più e nei confronti dei quali l'Ue pesa ancora troppo poco", ha detto Macron. "Non è accettabile che lo spazio marittimo di uno Stato membro della nostra Unione sia violato o minacciato", ha poi aggiunto il capo dello Stato francese in riferimento a Cipro, spiegando che chi non rispetterà queste regole dovrà essere sanzionato. "È la stessa sfida di sovranità alla quale siamo confrontati in Libia. Non possiamo lasciare neanche li le potenze straniere , qualunque esse siano, violare l'embargo sulle armi", ha affermato il presidente francese. La messa in atto di sanzioni, secondo Macron, "è la condizione necessaria per ottenere un cessate il fuoco e intraprendere una dinamica reale verso una risoluzione politica del conflitto libico". (Res)