Trasporto aereo: Alitalia, da settembre e ottobre più voli verso destinazioni nazionali ed estere

- Più voli Alitalia verso destinazioni estere nei mesi di settembre e ottobre, quando il settore dei collegamenti internazionali di medio e di lungo raggio segnerà una crescita, rispetto ad agosto, del 7 e del 29 per cento rispettivamente a settembre e ottobre. Stando al relativo comunicato stampa, il programma dei voli Alitalia di settembre prevede la ripresa del collegamento diretto tra Roma e Buenos Aires e l’attivazione dei servizi da Fiumicino per Giappone, Israele e Algeria che sono stati riprogrammati da metà agosto all’inizio di settembre a seguito dell’estensione delle restrizioni all’ingresso in questi paesi. Secondo quanto si apprende dalla nota, Alitalia ripristinerà inoltre il collegamento domestico da Fiumicino per Verona. Per quanto riguarda Milano, a settembre Alitalia tornerà a collegare Linate con Francoforte e Malpensa con New York, altro servizio riprogrammato dalla metà di agosto all’inizio del mese successivo. Numerosi, a settembre, anche gli incrementi di frequenze sia su rotte nazionali che internazionali. (segue) (Com)