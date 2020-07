Trasporto aereo: Alitalia, da settembre e ottobre più voli verso destinazioni nazionali ed estere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di ottobre, prosegue la nota, Alitalia riprenderà i voli da Milano Linate verso Düsseldorf e Parigi Orly, oltre ad aumentare ulteriormente il numero di frequenze su collegamenti internazionali e nazionali da Roma e Milano. Sempre lo stesso mese, la compagnia effettuerà complessivamente circa 1.630 servizi alla settimana su una rete di 45 destinazioni, di cui 19 domestiche, raggiungendo così un’attività pari al 46 per cento di quanto era stato pianificato per questo mese prima dell’inizio della pandemia da Covid-19. Nel dettaglio, da inizio settembre Alitalia attiverà servizi aerei dall’hub di Fiumicino per Buenos Aires (quattro voli alla settimana che ad ottobre diventeranno sei), Tokyo Haneda, Algeri (6 voli alla settimana per ciascun aeroporto), e Tel Aviv (quattro voli settimanali); sulla rete domestica la compagnia tornerà a volare da Roma a Verona con quattro servizi al giorno, fra andate e ritorni. (segue) (Com)