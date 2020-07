Trasporto aereo: Alitalia, da settembre e ottobre più voli verso destinazioni nazionali ed estere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In aggiunta, la società aumenterà a partire dal primo settembre il numero di servizi da Fiumicino per Ginevra, Bruxelles, Nizza, Tunisi (da 14 a 20 voli alla settimana per ciascun aeroporto), Zurigo (da 10 a 14 voli settimanali) e Il Cairo (da 6 a 10 voli settimanali). Altri incrementi di frequenze sono previsti a settembre sui collegamenti nazionali, come la Fiumicino-Linate, che passerà da 10 a 22 voli al giorno (14 nei fine settimana), e le rotte da Fiumicino verso Genova, Bari e Reggio Calabria, che raddoppieranno da due a quattro servizi giornalieri. A partire dal primo ottobre, invece, Alitalia ha previsto un incremento del numero dei voli da Roma verso Tel Aviv (da quattro a dieci servizi settimanali), Amsterdam (da 14 a 24 voli settimanali), Tirana (da 14 a 20 servizi alla settimana), Ginevra (da 20 a 28 voli alla settimana). Altri aumenti di frequenze sono previsti nei collegamenti domestici da Fiumicino per Napoli e Firenze (raddoppio da due a quattro servizi al giorno). Sempre nel mese di ottobre, la compagnia opererà complessivamente oltre 1.100 voli settimanali fra l’hub di Roma Fiumicino e 42 aeroporti nazionali e internazionali. (segue) (Com)