Belgio: Procura, lancio molotov contro il parlamento causata da cattiva gestione crisi Covid

- L’uomo che ieri ha lanciato una molotov contro il Parlamento federale belga ha spiegato di aver agito contro "la cattiva gestione della crisi sanitaria" provocata dalla pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto il portavoce della Procura di Bruxelles, Denis Goeman. Il gesto dell'individuo non è stato mosso da una "convinzione politica determinata", nonostante in un primo tempo si pensasse a un esponente dell'estrema destra. I documenti trovati nella sua macchina, parcheggiata non lontano dal Parlamento, "potevano lasciare intendere che la persona avesse idee estremiste. In ogni caso non c'è stata la rivendicazione di un partito di estrema destra o estrema sinistra", ha detto Goeman.(Beb)