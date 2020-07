Egitto-Italia: Guerini su possibile vendita Fremm, non vi sono rischi a capacità di assolvere impegni operativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibile vendita di due navi militari italiani all'Egitto, nello specifico le fregate Fremm Schergat e Bianchi, "lo stato maggiore della Difesa ha espresso la condizionalità che le navi oggetto di possibile cessione vengano reintegrate da parte di Fincantieri a favore della Marina Militare con altre due unità di ultima generazione entro il 2024", pertanto "non intravedo rischi relativamente alla nostra capacità di assolvere puntualmente i nostri impegni operativi”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel suo intervento davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. Secondo Guerini, il completamento della linea Fremm per la Marina militare sarebbe solo differito temporalmente, non comportando alcun onere aggiuntivo. Il ministro ha spiegato che ove si concretizzasse la vendita all'Egitto, la Difesa beneficerà di un corrispondente credito a valere su Fincantieri, in relazione ai fondi a bilancio già erogati all'Industria.(Res)