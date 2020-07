Slovacchia: il 21 settembre elezione del vicepresidente della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio giudiziario della Slovacchia, Jan Mazak, ha annunciato che l'elezione del vicepresidente della Corte suprema si svolgerà il 21 settembre. I candidati alla vicepresidenza della Corte suprema slovacca possono essere nominati entro il 31 agosto. Per essere eletto il candidato ha bisogno della maggioranza assoluta dei voti dei giudici del Consiglio giudiziario. Se nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, il Consiglio giudiziario dovrà ripetere le elezioni in un ballottaggio con i due candidati con il maggior numero di voti. La Corte suprema slovacca si trova senza un vicepresidente da quando il giudice Jarmila Urbancova si è ritirata dopo essere stata arrestata dall'Agenzia criminale nazionale in quanto accusata di corruzione. (Vap)