Lombardia: Terzi, Regione finanzia studio fattibilità per Porta Est Milano e M4 a Sagrate (2)

- Il nuovo Hub metropolitano di Segrate Porta Est, in sostituzione dell'attuale fermata ferroviaria di Segrate, si candida a diventare un nodo di interscambio tra treni suburbani, treni a lunga percorrenza, treni ad Alta Velocità e trasporto pubblico locale. "In quest'ottica - spiega l'assessore - è determinante prevedere il prolungamento della M4 tra Linate e Segrate. Il tutto dovrà integrarsi con le trasformazioni urbanistiche previste nella zona, attraverso un efficientamento anche della mobilità stradale e ciclopedonale. Un lavoro rilevante che andrà a potenziare l'accessibilità dell'aeroporto di Linate, uno dei principali scali a livello nazionale". Le delibera approva lo schema di accordo tra Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano, Comune di Segrate, Sea S.p.a., Westfield Milan S.p.a. per il finanziamento e l'affidamento a MM S.p.a. dell'incarico di redazione della seconda fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Hub metropolitano Segrate Porta Est Milano – Prolungamento M4 a est di Linate. Lo scorso 16 luglio il progetto si è aggiudicato un cofinanziamento dell'Unione europea nell'ambito del programma "CEF ‐ Connecting Europe Facility ‐ 2019 CEF Transport MAP call" per un importo pari a 1.250.500 euro. (Com)