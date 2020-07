Imprese: Germania, Hensoldt potrebbe essere quotata in borsa dopo l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo tedesco Hensoldt, specializzato nell'elettronica per gli armamenti, potrebbe essere quotato in borsa “immediatamente dopo l'estate”. Come rivelato da fonti informate sui fatti al quotidiano “Handelsblatt”, la società finanziaria Kkr, che ha sede negli Stati Uniti ed è proprietaria di Hensoldt dal 2016, intende pubblicare i piani per l'ingresso del gruppo in borsa “tra fine agosto e inizio settembre”. La quotazione dovrebbe avvenire circa “quattro settimane dopo”. Se le indiscrezioni venissero confermate, Hensoldt sarebbe “la prima grande azienda tedesca a essere quotata nella crisi del coornavirus”. La società, il cui valore è stimato tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro, dovrebbe sbarcare sul mercato finanziario con il 20-30 per cento delle azioni. Alla fine del 2019, l'indebitamento netto di Hensoldt ammontava a 762 milioni di euro. L'offerta pubblica iniziale era prevista ad aprile scorso, ma Kkr ha sospeso il progetto a causa delle turbolenze sui mercati per la crisi. Ora che la borsa è tornata ai livelli precedenti alla pandemia di coronavirus, l'operazione potrebbe procedere. (segue) (Geb)