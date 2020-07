Imprese: Germania, Hensoldt potrebbe essere quotata in borsa dopo l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2016, Kkr ha acquistato la divisione elettronica per gli armamenti del consorzio aerospaziale europeo Airbus per 1,1 miliardi di euro, ribattezzandola Hensoldt. Con 5.500 dipendenti, l'azienda produce sensori, sistemi optoelettronici e per la guerra elettronica, nonché componenti avionici. Nel 2019, il fatturato ha raggiunto gli 1,1 miliardi di euro, con un utile operativo rettificato (Ebitda) di 216 milioni di euro, in aumento dai 190 milioni di euro del 2018. Per quest'anno, Hensoldt punta a un'Ebitda da circa 250 milioni di euro. Inoltre, l'impresa prevede di raddoppiare il fatturato nel 2022 grazie all'incremento delle spese militari in Europa. Tra l'altro, Hensoldt ha ottenuto un ordine da 1,5 miliardi di euro dalle Forze armate tedesche (Bundeswehr) per la digitalizzazione del radar della caccia multiruolo Eurofighte, prodotto da Airbus e in dotazione all'aeronautica (Luftwaffe). Hensoldt fornisce, infine, i sensori per i jet a lungo raggio Global Express 6000, prodotti dall'azienda aeronautica canadese Bombardier, in dotazione al governo tedesco. La Bundeswehr intende equipaggiare tali aerei con un sistema di ricognizione in volo. (Geb)