Speciale infrastrutture: Lazio, Zingaretti, con Recovery fund presupposti positivi, puntare su giovani

- L'apertura di una fase costituente per il Lazio e i presupposti positivi dopo l'accordo europeo sul Recovery fund, con i giovani al centro dei progetti. Questi i principali temi affrontati dal governatore, Nicola Zingaretti, nella sua relazione, durante la seduta straordinaria del Consiglio regionale del Lazio dedicata al tema degli investimenti strutturali, piano rimodulazione fondi europei e misure per fronteggiare l’emergenza Covid-19, richiesta dal presidente del gruppo Lazio 2018, Stefano Parisi. "Siamo di fronte all'apertura di una fase che potrebbe definirsi quasi costituente del Lazio, che dobbiamo costruire con un confronto aperto, concreto e leale sulle azioni che dovremo intraprendere nei prossimi mesi - ha esordito Zingaretti. Ci sono presupposti molto positivi e penso a tre fatti accaduti proprio negli ultimi giorni: il risultato positivo dell’Italia e dell’Europa sulla scelta del Recovery Fund; l’esito dell’ultimo tavolo tecnico con i Ministeri affiancanti sul tema della sanità che ha confermato la fine della stagione del commissariamento; lo sblocco finalmente delle grandi infrastrutture del Lazio”. Al centro dei progetti che saranno finanziati "dovranno esserci i giovani, perché - ha sottolineato il governatore - dobbiamo ricorrere alla loro creatività, alla necessità di investire su scuola, ricerca e università". Zingaretti ha poi elencato le misure di contenimento della pandemia sull'economia e sul tessuto produttivo del Lazio adottate dalla Giunta: i 700 milioni di euro di “Regione Vicina”; i 21 milioni sul “Buono spesa”; i 43 milioni ai “Bonus affitti”; i 20 milioni investiti negli asili nido; i 24 milioni di assegni da 600 euro; il bando “Nessuno Escluso”; gli 800 milioni per la liquidità messa in circolazione per le imprese; il bando “Pronto Cassa”; infine, ha citato anche l’accordo con la Banca europea per gli investimenti “per distribuire altri 200 milioni di euro” e quello con il Ministero della ricerca che “ha attivato i bandi già aperti per altri 30 milioni”. Il presidente della Regione ha quindi proposto al Consiglio di “tenere una sessione o plenaria o in Commissione per avviare un monitoraggio degli effetti di queste misure nel tessuto economico regionale, uno studio che potremmo anche affidare a un attore terzo, a una università, per avere un’assoluta neutralità del giudizio”. (Rer)