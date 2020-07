Speciale infrastrutture: Russia, pubblicati appalti per costruzione autostrada Mosca-Kazan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società russa per le autostrade, Avtodor, ha annunciato otto gare d'appalto per la progettazione e la costruzione di altrettanti lotti dell'autostrada a pedaggio Mosca-Kazan. È quanto si apprende dal sito web degli appalti pubblici. L'importo totale dei contratti è di 507,5 miliardi di rubli (circa 6 miliardi di euro). La costruzione avrà luogo in otto fasi di differente chilometraggio, di cui la più costosa è la sezione con un ponte sul Volga, in Tatarstan. Le candidature saranno accettate fino alle 13:00 italiane del 17 agosto e i risultati saranno annunciati il 28 agosto. Come affermato in precedenza dal primo ministro Mikhail Mishustin, l'autostrada M-12 Mosca-Kazan dovrebbe essere commissionata nel 2024. Il percorso a pagamento permetterà di percorrere la distanza tra Mosca e Kazan in 6 ore e mezza ad una velocità di 130 chilometri orari. La tariffa sull'autostrada Mosca-Kazan sarà di 2,5 rubli per chilometro. In precedenza, la creazione dell'autostrada è stata rinviata a causa dei suoi costi elevati e della necessità di studiare il flusso del traffico su gomme in questa direzione. (Rum)