Speciale infrastrutture: Eni, nuova scoperta e produzione nel deserto occidentale egiziano

- Eni annuncia l’esito positivo della perforazione del pozzo Swm-A-6X localizzato nella concessione di sviluppo e esplorazione di South West Meleiha, nel deserto occidentale egiziano, a circa 130 chilometri a nord dell’oasi di Siwa. Stando al relativo comunicato stampa, il pozzo è stato perforato nelle vicinanze di infrastrutture produttive già esistenti ed è già stato collegato alla produzione. La produzione da South West Meleiha è iniziata nel luglio del 2019 e in un solo anno è salita oggi ad oltre 12 mila barili giorni di olio grazie al contributo di nuove scoperte. Il pozzo, perforato nel bacino del Faghur sino a 4,815 metri di profondità, ha incontrato 40 metri di spessore netto mineralizzato ad olio nelle arenarie paleozoiche della formazione Dessouky, e ha una produzione giornaliera di cinquemila barili di olio. Stando alla nota, Eni sta portando avanti con successo la sua strategia di esplorazione near field nel deserto occidentale egiziano attraverso Agiba, una joint venture paritetica con la Egyptian General Petroleum Corporation (Egpc) riuscendo a valorizzare rapidamente le nuove risorse scoperte. (Com)