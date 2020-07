Campania: Caldoro, Vincenzo De Luca è la questione morale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania il padrino vero è il Palazzo della Regione. Il padrino che ha i soldi, che corrompe, che compra, che blandisce e minaccia". Cosi Stefano Caldoro, candidato Presidente per il centrodestra in Campania, in una intervista a Fanpage.it. Caldoro ha aggiunto: "In Campania per fare le liste è scesa in campo la macchina regionale, la coalizione è stata messa insieme dal vice presidente che ha convocato i partiti e non esiste un caso al mondo". Quindi ha spiegato: "Una lista è formata dall'assessorato alla formazione professionale, un'altra lista dall'assessore all'industria e dai presidenti delle aree di svuluppo industriale? Non sono liste politiche, di territorio, sono liste di mero potere. C'è un apparato che si muove con i soldi di tutti, ma la Regione è di tutti e dovrebbe essere neutra e trasparente". Quindi ha concluso: "Questa è una grande questione morale, non è giudiziaria, io non mi occupo di questi aspetti". (Ren)