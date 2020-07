Energia: completate le attività di saldatura del gasdotto Tap

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultima saldatura del gasdotto transadriatico (Tap) è stata completata: gli 878 chilometri dell'infrastruttura sono ora uniti, dal gasdotto transanatolico (Tanap) al terminale di ricezione in Italia. Lo ha annunciato oggi il consorzio incaricato della realizzazione del Tap sul proprio profilo Twitter ufficiale. "Un'altra pietra miliare nel nostro viaggio verso l'apertura del Corridoio meridionale del gas. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo", si legge nell'annuncio. Nel mese di giugno era stato annunciato il completamento del 105 chilometri della sezione offshore del gasdotto Tap nel Mar Adriatico. Il Tap è la parte finale del Corridoio meridionale del gas, il maxi progetto promosso dall’Azerbaigian e sostenuto dall’Unione europea che prevede il trasporto del gas prodotto nel giacimento di Shah Deniz ai paesi dell’Ue. Il Tap attraversa Grecia e Albania e il Mar Adriatico per terminare il suo percorso sulle coste pugliesi. Entro la fine del 2020 è previsto l’avvio delle forniture di gas azerbaigiano in Europa. Il vicepresidente per gli investimenti e il marketing della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), Elshad Nasirov, nei giorni scorsi ha dichiarato che il Tap sarà completato e pronto a consegnare le forniture di gas fra ottobre e novembre. (Res)