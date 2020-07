Coronavirus: Urraro (Lega), ritardi bonus per casse speciali colpa governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore della Lega Francesco Urraro, in una nota, afferma: "i ritardi nell'erogazione del bonus 1000 euro per professionisti e iscritti a casse speciali hanno un preciso responsabile, vale a dire il governo in carica. Che la situazione fosse complicata era chiaro a tutti, che però non si anticipassero e superassero tempi e consuetudini della burocrazia, prevenendo così lungaggini e ritardi è colpevole e inaccettabile. Lo sa, il governo, quanti cittadini sono nelle pastoie solo perché le casse speciali avrebbero dovuto siglare un protocollo d'intesa con il Ministero del Lavoro, che a sua volta avrebbe dovuto girar loro il denaro fissando i requisiti di base? Migliaia, perché questo non è stato fatto, provocando ritardi enormi. Ma vi pare possibile tanta superficialità e pressappochismo? Cerchino soluzioni rapide ed efficaci, il tempo delle giustificazioni è ampiamente scaduto", conclude.(com)