Speciale energia: Regno Unito, Aurora Energy Resources critica governo per divieti su progetti gas da scisti

- La società britannica nel settore dell'esplorazione di petrolio e gas, Aurora Energy Resources, ha comunicato che contesterà il divieto sui progetti sul gas da scisti dopo aver ritirato la sua richiesta di operare in due pozzi nel Lancashire. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Aurora Energy Resources ha abbandonato il suo programma di fratturazione idraulica ad Altcar Moss, nel Lancashire, e ha incolpato il governo per aver di fatto posto un divieto su tutte le attività sul gas da scisti. La società, che ha sede ad Aberdeen, ha ripreso i colloqui con il governo britannico, che ha deciso alla fine dell'anno scorso di seguire l'esempio del governo scozzese vietando la pratica di fratturazione idraulica – anche detta fracking – in Inghilterra. L'Ad di Aurora Ian Roche ha dichiarato di "non essere sorpreso" dal fatto che il consiglio comunale del Lancashire non si sia sentito in grado di prendere una decisione riguardo alle richieste della società, vista la presa di posizione del governo. (Rel)