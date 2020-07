Rifiuti: assessore Lazio, in piano più controlli e monitoraggio bonifica Valle del Sacco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la sezione di piano rifiuti relativa alle bonifiche, "fornisce - ha continuato l'assessore Valeriani - un inquadramento di contesto derivante dall’analisi dei siti contaminati e definisce come obiettivi prioritari l’aggiornamento dell’anagrafe e il monitoraggio dell’accordo di programma relativo al processo di bonifica della Valle del Fiume Sacco. In particolare - ha ricordato Valeriani - sono stati avviati i lavori di bonifica e di messa in sicurezza permanente dell’area denominata Arpa 2 con un investimento di 4 milioni di euro. Si tratta del primo importante progetto di riqualificazione ambientale, che interessa l’ex complesso industriale di Colleferro e rientra tra gli interventi contenuti proprio nell’intesa sottoscritta da Ministero dell’Ambiente e Regione Lazio per la messa in sicurezza e la bonifica del sito di interesse nazionale bacino del Fiume Sacco". Infine, l'assessore Valeriani ha sottolineato che "ora non c’è alcuna preclusione verso interventi che possano migliorare il Piano in un’ottica di reciproca collaborazione e responsabilità. Il problema non sono gli impianti, ma una corretta gestione del ciclo dei rifiuti. Non prestiamoci ad un atteggiamento superficiale e disfattista di quanti non vogliono affrontare con serietà e lungimiranza il nodo dei rifiuti, che devono essere gestiti e non demonizzati. Serve dunque una grande alleanza tra istituzioni, imprese e cittadini per affermare un modello di sviluppo incentrato sulla sostenibilità, sul rispetto dell’ambiente, sull’uso consapevole delle risorse. Un impegno etico, ma anche una grande occasione di crescita duratura", ha concluso Valeriani. (Rer)