Decreto Semplificazioni: Copagri, agricoltura paga gap con competitor Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nonostante alcuni positivi e condivisibili passi avanti, le aziende agricole del nostro Paese continuano a pagare lo scotto dei molti lacci e lacciuoli della burocrazia, rimanendo spesso vittime di pastoie che ne minano fortemente la competitività e che vanno creare un vero e proprio gap con i principali competitor comunitari della Penisola". Lo ha sottolineato la Copagri intervenendo in audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato, nell'ambito dell'esame del Ddl di conversione del cosiddetto "Dl Semplificazioni". “Basti pensare - ha aggiunto la Copagri - ai necessari snellimenti legati all'erogazione dei premi comunitari o a quelli inerenti all'accesso ai contributi a parziale rimborso dei costi derivanti dai Pai. L aziende agricole vivono una fase difficile e sono ancora alle prese con le problematiche derivanti dalla pandemia del Coronavirus, legate in particolare alla chiusura del canale Horeca e al blocco dell'export. Nel testo in esame, pur se con alcune carenze, sono presenti aspetti innovativi e d'interesse, recanti disposizioni che vanno nella direzione di velocizzare le procedure a vantaggio dell'intero settore agro-silvo-pastorale”. (segue) (Ren)