Decreto Semplificazioni: Copagri, agricoltura paga gap con competitor Ue (2)

- “Tra questi - ha evidenziato la Confederazione - figurano senza ombra di dubbio gli interventi legati al credito e all'innovazione digitale, senza dimenticare l'istituzione di un nuovo Sistema unico di identificazione delle particelle agricole e la definizione di un'Anagrafe delle aziende agricole, così come l'estensione del Ruci alle imprese alimentari e mangimistiche e le semplificazioni in materia di violazioni della normativa sull'agroalimentare e sul biologico. Proseguendo col necessario lavoro di snellimento e semplificazione burocratica bisogna poi evitare di appesantire il già gravoso corpus legislativo esistente; in tal senso, è auspicabile che il legislatore vada a integrare le disposizione contenute nel Dl Semplificazioni con quelle della pdl con disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi in agricoltura, andando così a recuperare il grande lavoro fatto a Montecitorio", ha concluso la Copagri. (Ren)