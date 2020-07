Latina: Sindaco Gaeta, città si riappropria del patrimonio con Casa Tosti e Forte Savio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Forte Emilio Savio e Casa Tosti, sono le strutture storiche di Gaeta che presto entreranno a far parte del patrimonio immobiliare comunale. Il consiglio comunale infatti, nella seduta di ieri, ha approvato all'unanimità l'acquisizione dei due immobili demaniali che si aggiungeranno, quindi, attraverso il processo di trasferimento dei beni del patrimonio culturale dallo Stato agli Enti Locali, ad altri immobili acquisiti in questi anni: l'ex Caserma Cosenz oggi Palazzo della Cultura, il Bastione "la Favorita", "Gran Guardia", dell'ex "Batteria Vico", l'orto annesso all'ex "Caserma Gattola", il Piazzale ad uso pubblico "Montesecco" adiacente Corso Cavour, le Batterie "Dente di Sega" e "Philipstal". "La Città di Gaeta - ha detto in una nota il sindaco di Gaeta Cosimino Mitrano - si riappropria di tantissime aree demaniali attribuite tutte al Comune a titolo non oneroso. Diverse migliaia di metri quadrati, ex caserme militari ed immobili acquisiti al Patrimonio comunale. Gaeta, finalmente, ha riconquistato il suo territorio con spazi utili alla realizzazione di opere di pubblico interesse e su cui abbiamo pianificato progetti di valorizzazione. Un'azione politico-amministrativa che ci vede impegnati nel trasferimento di proprietà al Comune di Gaeta di diverse aree del nostro territorio. Risultati concreti e tangibili, finalizzati al recupero e valorizzazione di siti del nostro territorio che andranno ad aumentare anche il valore del patrimonio comunale. Ringrazio, infine, il consigliere Cristian Leccese che in tutti questi anni ha seguito i diversi iter che si sono conclusi con i trasferimenti dei beni al Comune di Gaeta". (segue) (Com)