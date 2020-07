Lavoro: Fassina (Leu), su utlizzo Cig chiedere scusa a Tridico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato di Liberi e uguali, Stefano Fassina, "dall'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio è emerso un dato preoccupante: oltre un quarto delle ore di Cig (Cassa integrazione), Cig in deroga e Fondi della bilateralità è stato utilizzato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione di fatturato. Nessuna generalizzazione, ovviamente - continua il parlamentare in una nota -, perché la stragrande maggioranza delle imprese è in sofferenza e combatte per continuare a operare e sostenere il lavoro. Ma neanche particolare sorpresa visto che gli agenti economici utilizzano incentivi e colgono opportunità anche quando non dovrebbero. Ma una grande preoccupazione: dopo la cancellazione a pioggia dell'Irap, un altro spreco di risorse che sarebbero potute arrivare a esigenze rimaste scoperte: dal turismo, a tanti lavoratori autonomi, alle famiglie in affitto". Secondo l'esponente di Leu, "ora è ancora più evidente la necessità di misure selettive al fine di sostenere lavoratori, famiglie e imprese in reale difficoltà. In ogni caso, i dati comunicati dall'Upb oggi dovrebbero portare tanti a chiedere scusa a Pasquale Tridico, presidente dell'Inps, aggredito qualche settimana fa per aver indicato la presenza di comportamenti opportunistici di una parte delle imprese. Potrebbe dare buon esempio - conclude Fassina - il presidente di Confindustria". (Com)