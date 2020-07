Trasporto aereo: governo russo approva nuova emissione di azioni Aeroflot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo russo ha approvato un'ulteriore emissione di azioni della compagnia aerea di bandiera Aeroflot a condizione che lo Stato mantenga il controllo della società. È quanto prevede il decreto firmato dal primo ministro Mikhail Mishustin. L'emissione aggiuntiva sarà effettuata mediante sottoscrizione aperta. La quota statale in Aeroflot non dovrebbe essere inferiore all'attuale 51,17 per cento, detenuta attraverso l'Agenzia federale per la gestione della proprietà statale. Il 40,9 per cento delle azioni ordinarie della compagnia aerea resterà di Aeroflot. (Rum)