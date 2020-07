Caso camici: indagini, da ufficio legale "Aria spa" parere contrario a trasformare vendita in donazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella vicenda del caso camici l'ufficio legale di "Aria Spa" si sarebbe opposto, fornendo parere negativo, alla trasformazione in donazione benefica dell'affidamento diretto a "Dama spa" per la fornitura di 82 mila camici, copricapi e calzari sanitari a Regione Lombardia. È un dettaglio che emerge dall'inchiesta dell'aggiunto Maurizio Romanelli e i pm Furno-Scalas-Filippini in cui sono indagati, tra gli altri, il governatore lombardo Attilio Fontana e il cognato Andrea Dini, patron della società d'abbigliamento. Secondo quanto appreso, in base a una norma del codice civile, una "donazione di non modico valore" come quella al centro dell'indagine, non si sarebbe potuta finalizzare informalmente con una mail inviata il 20 maggio da Dini all'allora direttore generale della centrale acquisti regionale, Filippo Bongiovanni, ma necessitava di un atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni. "Come anticipato per le vie brevi, la presente - aveva scritto Dini - per comunicare che abbiamo deciso di trasformare il contratto di fornitura in donazione. Certi che apprezzerete la nostra decisione, vi informiamo che consideriamo conclusa la nostra fornitura". Intanto - da quanto si è saputo - i pm avrebbero terminato il primo giro di interrogatori e di audizioni delle persone coinvolte nella vicenda. L'ultimo teste sentito ieri in Procura pare essere stato un fornitore di tessuti tessili destinati alla realizzazione di camici.(Rem)