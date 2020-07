Ue-Cina: ottava riunione dialogo commerciale, Dombrovskis e Hogan insistono su parità condizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e la Cina hanno tenuto oggi il loro ottavo dialogo commerciale ed economico di alto livello. Il vicepresidente esecutivo Valdis Dombrovskis, accompagnato dal commissario per il Commercio Phil Hogan, ha tenuto l'incontro in videoconferenza con il vice premier cinese Liu He, accompagnato da numerosi viceministri. La riunione si è concentrata sulla risposta congiunta al coronavirus e a questioni legate alla governance economica globale, sulle preoccupazioni commerciali e di investimento bilaterali e sulla cooperazione nel settore dei servizi finanziari e della fiscalità, in virtù dei risultati raggiunti durante il vertice Ue-Cina del 22 giugno. L'incontro ha permesso alle due parti di scambiarsi opinioni sui negoziati in corso su un accordo globale sugli investimenti a seguito dell'ultima tornata di negoziati che si è svolta dal 20 al 24 luglio. L'Ue ha registrato i progressi significativi in materia di parità di condizioni, evidenziando al contempo quel lavoro altrettanto significativo che deve ancora essere svolto su questioni chiave quali l'accesso al mercato e lo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda l'accesso al mercato, l'Ue ha ribadito la sua richiesta di miglioramento dell'offerta della Cina nei settori delle telecomunicazioni e dei computer, sanità, biotecnologia e veicoli a nuova energia. Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile, i rappresentanti dell’Ue hanno insistito sull'importanza politica di un impegno significativo in questo settore e sulla necessità che la Cina aumenti le sue ambizioni e i suoi sforzi. (segue) (Beb)