Ue-Cina: ottava riunione dialogo commerciale, Dombrovskis e Hogan insistono su parità condizioni (3)

- L'Ue e la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire la costante rilevanza dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) nell'affrontare le sfide commerciali globali. In linea con la dichiarazione congiunta del vertice Ue-Cina del 2019, i due commissari europei hanno ribadito l'urgente necessità per la Cina di impegnarsi in futuri negoziati sui sussidi industriali. L'Ue ha inoltre invitato la Cina ad avviare dei colloqui esplorativi per un accordo con l'Ue in materia di cooperazione amministrativa per combattere le frodi fiscali. (Beb)