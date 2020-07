Giustizia: Silvestroni (Fd'I), Bonafede si svegli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, "è inaudito che i criminali in carcere siano gli unici ad aver tratto dei benefici dal coronavirus. I boss sono stati scarcerati - osserva il parlamentare in una nota - e quelli che restano in galera vengono premiati con la possibilità di utilizzare i cellulari. Tra rivolte organizzate e aggressioni ai danni della Polizia penitenziaria, continuano ancora oggi messaggi da parte dei criminali detenuti per prendere il sopravvento nelle carceri italiane. Lo Stato - conclude Silvestroni - mostri il pugno duro contro questi delinquenti prima che sia troppo tardi. Ministro Bonafede, ci svegliamo?". (Com)