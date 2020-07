Regno Unito: accuse ad MI6 per aver interferito in "modo inappropriato" in un caso giudiziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio segreto britannico MI6 è stato accusato di "aver interferito in modo inappropriato" in un caso in tribunale, in seguito alla richiesta da parte di due membri dell'intelligence di omettere materiali segreti relativi all'operato dell'agenzia. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". L'agenzia di intelligence è stata obbligata a scusarsi in seguito all'accaduto, che ha avuto luogo nel contesto di un caso giudiziario relativo anche all'ente per la sicurezza e il controspionaggio del Regno Unito MI5. L'episodio si è verificato a marzo del 2019, ma è stato reso pubblico solo ora in seguito all'udienza speciale del tribunale che sovrintende i processi legali contro l'intelligence britannica. I due membri dell'intelligence in questione avevano contattato il segretario del tribunale Susan Cobb e sostenuto che i rapporti sull'MI6 erano stati forniti per errore. Secondo la versione dei fatti del segretario, i membri dell'MI6 le avevano poi effettivamente richiesto di non mostrare i rapporti in questione al presidente del tribunale o ai giudici e agli avvocati. Cobb ha contattato l'MI6 due giorni dopo, lamentando l'intervento dell'agenzia nel processo legale. (Rel)