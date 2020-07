Scuola: Pittoni (Lega), solo uno slogan le assunzioni annunciate da Azzolina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, presidente della commissione Cultura a palazzo Madama e responsabile federale del dipartimento Scuola della Lega, afferma: "Basta prendere in giro famiglie e studenti. Le 80 mila assunzioni di docenti a tempo indeterminato, che Azzolina continua a ricordare di aver chiesto al ministero dell'Economia - continua il parlamentare in una nota -, sono solo uno slogan. Tali nomine saranno possibili solo in riferimento a graduatorie preesistenti, spesso esaurite o in via d'esaurimento. Non si potranno cioè utilizzare le liste relative ai concorsi ordinari e straordinari previsti dalla legge 159/2019 banditi nel 2020. Praticamente non si andranno a coprire neanche tutti i nuovi pensionamenti. Tutt'altra situazione - conclude Pittoni - se si varasse il nostro maxi piano assunzionale, in forza del quale gli 80 mila posti verrebbero tutti coperti". (Com)