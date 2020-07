Repubblica Ceca: ministero Interno propone alternative per voto in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Interno della Repubblica Ceca sta valutando quattro alternative per consentire il voto in quarantena alle elezioni amministrative e per il Senato che si terranno a ottobre di quest'anno. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ctk". Tra le proposte ci sono la creazione di seggi speciali in luoghi quali case di riposo, il voto per procura, la raccolta porta a porta delle schede elettorali e anche l'ipotesi di voto "drive-in", ovvero in automobile. Il titolare del ministero, il vicepremier Jan Hamacek, respinge l'idea del voto per corrispondenza e reputa che quello per procura sia l'ipotesi più interessante. Afferma anche che l'introduzione di più alternative è la soluzione ideale. I rappresentanti del Partito democratico civico (Ods), di quello pirata, di Sindaci e indipendenti (Stan) e di Tradizione responsabilità prosperità 09 (Top 09) dichiarano di prediligere i seggi speciali e il voto "drive-in" e condividono l'auspicio del ministro Hamacek a che le elezioni siano soprattutto sicure e consentano agli elettori di non essere intimoriti dal voto. "Faremo di tutto per rendere le elezioni sicure" da un punto di vista sanitario, ha detto Hamacek. (segue) (Vap)