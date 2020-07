Repubblica Ceca: ministero Interno propone alternative per voto in quarantena (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze parlamentari esprimeranno un parere definitivo entro il 4 agosto, dopodiché ci sarà un altro incontro con il ministro dell'Interno, che presenterà le sue conclusioni nella forma di un emendamento alla legge elettorale. La questione sarà decisa dall'esecutivo in una riunione prevista per il 17 agosto e il parlamento la discuterà presumibilmente entro la fine dello stesso mese, in modo da avere poi il tempo di aggiornare gli scrutatori sulle novità. (Vap)