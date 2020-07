Lavoro: Bernini (FI), governo ascolti allarme Confindustria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "il governo deve aprire una riflessione sull’allarme lanciato da Confindustria, secondo cui più tardi verrà eliminato il blocco dei licenziamenti e peggiore sarà l’impatto. Se il divieto, come sembra", continua la parlamentare in una nota, "resterà generalizzato - caso unico in Europa - mentre si restringerà l’accesso alla Cassa integrazione, alcune imprese non avranno alternative al fallimento, col risultato che tutti i dipendenti perderebbero il posto. Nessuno va lasciato indietro - conclude l'esponente di FI -, ma si deve anche superare subito il paradosso per cui su 100 euro spesi per il lavoro 98 vanno in assistenzialismo e solo due alle politiche attive". (Com)