Mali: opposizione respinge nuovamente la proposta della Cedeao per risolvere la crisi

- Il Movimento del 5 giugno (M5-Rfp), la piattaforma dell'opposizione del Mali promotrice delle proteste contro il presidente Ibrahim Boubacar Keita, ha formalmente respinto il piano proposto dai leader della Comunità dell'Africa occidentale (Cedeao) per porre fine alla crisi politica nel paese. “L'M5-Rfp afferma con rammarico che le conclusioni del vertice dei capi di Stato (Cedeao) non tengono conto della profondità e della gravità della crisi socio-politica che mette a rischio il futuro del Mali”, ha affermato la piattaforma in una nota, secondo cui le proposte “non corrispondono alle aspettative e alle aspirazioni del popolo maliano e violano le leggi e la Costituzione del Mali”. La coalizione ha quindi annunciato nuove proteste per il prossimo 3 agosto se le richieste dell’opposizione non venissero accolte. La presa di posizione arriva dopo che il presidente Keita ha nominato un nuovo gabinetto composto da soli sei membri che saranno incaricati di lavorare per un governo di unità nazionale. È quanto annunciato dalla presidenza in una nota, secondo cui il nuovo esecutivo includerà il primo ministro Boubou Cissé e altri sei ministri. (segue) (Res)