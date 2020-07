Mali: opposizione respinge nuovamente la proposta della Cedeao per risolvere la crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio giunge dopo che i leader della Cedeao, riuniti ieri per un vertice virtuale straordinario convocato per risolvere la crisi, hanno rinnovato la proposta di ripetere le elezioni locali, svolte il 29 marzo (primo turno) e 20 aprile (secondo turno) scorsi senza la partecipazione dell'opposizione e per questo fortemente contestate, e di istituire un governo di unità nazionale. In particolare, i leader regionali hanno chiesto le dimissioni immediate dei 31 deputati le cui elezioni sono contestate, compreso il presidente del parlamento, Moussa Timbiné: su questo punto, però, non si fa nessun cenno nel comunicato della presidenza di Bamako. I leader hanno affermato di voler implementare il piano entro dieci giorni. (segue) (Res)